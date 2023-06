A maggio l'eurozona riduce la crescita, Pmi composito a 52,8

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - A maggio la crescita dell'eurozona, secondo l'indice Pmi di S&P Global, rallenta ai minimi in tre mesi a causa dell'ulteriore indebolimento del settore manifatturiero. L'indice Hcob Pmi della produzione composita a maggio si è attestato a 52,8. Il dato mostra un rallentamento rispetto a 54,1 di aprile, il primo dall'inizio del 2023, ovvero quando l'attività economica dell'eurozona ha ricominciato ad aumentare.

L'indice Hcob Pmi dell'attività terziaria dell'eurozona si attesta a 55,1 punti (56,2 di aprile), ad un valore minimo in 2 mesi. La crescita dell'attività terziaria resta "forte, ma la produzione manifatturiera registra il tasso di contrazione più rapido in sei mesi", spiega l'analisi. (ANSA).