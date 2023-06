Maltempo: Legacoop, abbiamo 140 cooperative in difficoltà

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GIU - "Come movimento cooperativo abbiamo circa 140 cooperative che sono in difficoltà a causa dell'alluvione e moltissimi soci e lavoratori che in questo momento sono fermi e hanno anche la necessità di avere le condizioni per ripartire. Auspichiamo che si faccia presto. Il decreto è uscito qualche giorno fa e non ci mette ancora nelle condizioni di avere tutte le risposte necessarie a ripartire, questo territorio ha bisogno di ripartire". Lo ha detto il presidente nazionale Legacoop, Simone Gamberini.

"Abbiamo bisogno di risposte certe e della nomina di un commissario. Noi pensiamo sia opportuno che sia il presidente Bonaccini. Abbiamo già vissuto altre esperienze simili e sappiamo che il territorio può ripartire se c'è quella coesione necessaria tra enti locali, associazioni di rappresentanza, i territori", ha concluso Gamberini. (ANSA).