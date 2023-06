Leo, 'le mie società sul fisco ferme ad ottobre'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Progetto Fisco ha fermato ogni sua attività dal 1 novembre 2022. Gran parte delle attività comprendevano la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, materiale didattico, l'organizzazioni di incontri, convegni e seminari (in campo fiscale, societario, legale ed amministrativo)". È quanto precisa in una nota il viceministro all'Economia Maurizio Leo in riferimento ad un articolo pubblicato oggi da Repubblica nel quale, scrive, "si fa cenno al fatto che io continui ad avere una società che si occupa di fisco".

"Dalla stessa data, peraltro - prosegue Leo nella nota - è cambiato l'amministratore unico che si occupa esclusivamente della gestione dei contratti di locazione in essere presso la sede sociale, mentre la segretaria amministrativa è stata sospesa. Ne mantengo la proprietà in quanto in essa sono racchiuse alcune attività, di natura non fiscale, di famiglia.

Motivo per il quale, peraltro - conclude Leo - sia mia moglie quanto le mie figlie fanno parte della stessa, senza peraltro svolgere alcun ruolo, sia esso amministrativo che gestionale".

