Si cerca quadra su vertici Inps-Inail,in pole Fava e Cervone

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Si cerca ancora la quadra sulla nomina dei presidenti degli enti previdenziali puntando ad un accordo complessivo che includa anche la scelta dei direttori generali. Il termine previsto dal decreto sulla nuova governance di Inps e Inail è scaduto il 31 maggio ma i tecnici fanno sapere è ordinatorio e che la sua inottemperanza non è sanzionata.

L'attuale presidente, Pasquale Tridico si è insediato il 22 maggio 2019 quindi sarebbe in prorogatio per 45 giorni, fino al 6 luglio. In pole per la carica di commissario ci sarebbero Gabriele Fava per l'Inps e Stefano Cervone per l'Inail ma c'è ancora pressione sul nome di Maurizio Castro dato per favorito nei giorni scorsi per l'Inps e poi uscito dalla rosa. Dal Civ dell'Inps il presidente, Roberto Ghiselli, fa sapere che "sarebbe importante avere a breve i vertici per favorire un confronto tra gli organi rispetto agli adempimenti ai quali il Civ è chiamato ad assolvere nel mese di giugno a partire dalla relazione programmatica". (ANSA).