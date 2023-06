Piemonte ai vertici nel report di Confartigianato per i giovani

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Il Piemonte "è ai vertici" nel report nazionale di Confartigianato 'Traiettorie verso il prossimo futuro' che analizza quali sono le possibilità offerte ai giovani di trovare lavoro e fare impresa. Lo fa notare Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro e Formazione. "E' senza dubbio il risultato di un territorio intero che lavora sodo e che abbiamo supportato convintamente per sostenere chi vuole crescere, lavorare e investire. Con le politiche messe in atto - spiega Chiorino - abbiamo supportato un sistema socio economico produttivo che sta dimostrando le grandissime potenzialità di una regione storicamente trainante a livello nazionale. Abbiamo investito su politiche attive per il lavoro, mettendoci alle spalle il concetto di assistenzialismo puro e cercando di superarlo con opportunità concrete: orientamento e formazione sono diventati il faro, essenziale e strategico, per illuminare il miglior percorso possibile verso il lavoro a chi è in cerca di un'occupazione di qualità".

Tra i vari programmi attivati, "sosteniamo chi ha un'idea imprenditoriale e lo accompagniamo nelle prime fasi di avvio attraverso la misura "Mettersi in Proprio": questo ha permesso,, negli ultimi anni, - sottolinea Elena Chiorino - il fiorire di numerose nuove attività produttive sul nostro territorio che fanno bene al Piemonte e al Pil dell'intera Nazione. Credendo fortemente e investendo sulla nascita delle Academy di filiera, oltre al potenziamento degli Its e Its Academy, non solo stiamo creando occupazione sicura e di qualità, ma stiamo dando risposte concrete alle aziende del Piemonte". (ANSA).