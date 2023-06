Migranti: coop, nessuna incapacità in gestione hotspot Lampedusa

(ANSA) - TRAPANI, 03 GIU - "All'Hotspot di Lampedusa, a fronte di una capienza massima di 389 posti, il numero di ospiti, ad eccezione di brevi periodi, è stato sempre, nei fatti, dieci volte maggiore, arrivando a picchi di quasi 4000 ospiti presenti". Lo afferma in una nota la Cooperativa di Trapani, Badia Grande, che ha gestito il centro di accoglienza negli ultimi 15 mesi. Da oggi a gestire la struttura è la Croce rossa italiana.

"Dal primo marzo 2022, data di inizio della nostra gestione posta in essere con una telefonata della Prefettura di Agrigento con appena 5 ore di preavviso, ad oggi si è registrato un transito di oltre 80.000 immigrati. Numeri importanti ed incontrovertibili - si legge nella nota - che hanno, di recente, indotto il Governo a proclamare lo stato di emergenza sull'immigrazione e ad affidare la gestione della struttura alla Croce Rossa Italiana".

"In questi mesi la Coop, è stata accusata di incapacità nella gestione o, peggio, di volere speculare sulla vita dei migranti senza voler considerare che, nei fatti, ha dovuto affrontare con mezzi ordinari una situazione straordinaria, di assoluta e conclamata emergenza", prosegue la nota. (ANSA).