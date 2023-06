ANSA/ Si lavora ai vertici Inps-Inail, in pole Fava e Cervone

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il termine per la nomina dei commissari Inps e Inail è scaduto da tre giorni ma si cerca ancora la quadra sui nuovi vertici degli enti previdenziali. In pole position, secondo quanto si apprende, restano Gabriele Fava per l'Inps e Stefano Cervone per l'Inail ma non si esclude possa tornare in pista Maurizio Castro, manager nei giorni scorsi dato per favorito per l'Istituto di previdenza e poi uscito dalla rosa a favore di Fava. I tempi dovrebbero essere stretti ma negli ultimi giorni più volte l'accordo è stato dato per certo e poi saltato.

Il termine del decreto sulla nuova governance degli enti previdenziali andato in Gazzetta il 10 maggio e quindi in vigore dall'11 era di 20 giorni e quindi è scaduto il 31. I tecnici sottolineano che questo termine è ordinatorio e la sua inottemperanza non è sanzionata. Il presidente dell'Inps è in prorogatio per 45 giorni dal 22 maggio (giorno nel quale sono scaduti i quattro anni dal suo insediamento) e quindi operativo fino al 6 luglio. E comunque anche la scadenza del mandato di Tridico è controversa perché lui sostiene che il mandato di quattro anni inizia il 15 aprile del 2020 quando ha assunto le funzioni di presidente del cda.

La scelta dei commissari si intreccia con quella dei direttori generali per cui si è complicato l'accordo nella maggioranza che sembrava essere trovato su Fava e Cervone. Per il direttore generale dell'Inps si fanno i nomi di Valeria Vittimberga, dirigente generale per la Centrale unica acquisti e di Vincenzo Damato, dirigente generale per il Lazio, ma non è escluso che resti l'attuale, Vincenzo Caridi che comunque gode di ampia stima all'interno dell'Istituto e in ambiti governativi.

"Sarebbe importante - spiega il presidente del Civ dell'Inps, Roberto Ghiselli - arrivare a breve alla nomina del commissario dell'Inps per favorire un confronto tra gli organi rispetto agli adempimenti ai quali il Consiglio di indirizzo e vigilanza è chiamato ad assolvere entro il mese di giugno a iniziare dalla relazione programmatica 2024-2026 che è l'atto di programmazione strategica per l'Istituto". I nomi sono come prevede il decreto di "comprovata esperienza e professionalità" anche se qualcuno fa notare la scarsa esperienza nel settore previdenziale e infortunistico. Gabriele Fava, giuslavorista, è fondatore dello studio Fava e associati ed è stato Commissario di amministrazione straordinaria per Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Stefano Cervone, commercialista, è amministratore delegato di Next Re SIIQ SpA.

Intanto è prevista per il 4 luglio alla Camera la presentazione della Relazione annuale dell'Inps e ci si aspetta che per quella data i nuovi vertici si siano insediati. (ANSA).