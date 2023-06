ANSA/ Macron rimonta nei sondaggi dopo la crisi delle pensioni

(di Tullio Giannotti) (ANSA) - PARIGI, 03 GIU - Un Tour de France che assomiglia a una maratona: così Emmanuel Macron è riuscito ad invertire nelle ultime settimane una tendenza all'impopolarità che sembrava irrecuperabile dopo i 3 durissimi mesi di manifestazioni e proteste contro la riforma delle pensioni. Nel giorno in cui per la prima volta un sondaggio lo rilancia di 4 punti, arriva anche il sospiro di sollievo per il rating AA confermato da Standard&Poor's alla Francia. Motivato soprattutto con la riforma dell'età pensionabile, anche se permangono dubbi sulla capacità del governo di riformare il paese.

Dalla battaglia frontale su un tema ostico come il passaggio da 62 a 64 anni per lasciare il lavoro, Macron si è spostato giorno dopo giorno su temi locali, quotidiani, discussioni nelle strade e nei mercati con la gente, risposte a problemi puntuali e apertura alle discussioni, anche animate. Lo ha fatto viaggiando giorno dopo giorno nelle province della Francia profonda, all'inizio accompagnato da contestazioni e "concerti di pentole", poi via via con discutendo sempre più a lungo con la gente, andando a spiegare nel sud dove già cominciano i primi incendi per la siccità annunciata in estate, qual è il piano del governo per far fronte alle fiamme.

Il sondaggio che ha decretato la ripresa del presidente è dell'istituto Elabe per il giornale Les Echos. Macron era sceso fino ad un minimo di popolarità del 25%, un francese su 4. In poche settimane è risalito di 4 punti, tornando quasi all'inizio della "crisi delle pensioni", e trascinando con sé nella ripresa anche la premier Elisabeth Borne. A suggellare l'inversione di tendenza, è arrivata nelle ultime ore anche la doppia A di Standard&Poor's, una conferma del rating francese che va in controtendenza con l'abbassamento inflitto 5 settimane fa dall'altra agenzia, Fitch. S&P attribuisce il giudizio ottimista in gran parte proprio alla riforma dell'età pensionabile condotta in porto. La stessa agenzia mantiene però la sua prospettiva negativa, giudicando ancora molto instabile e densa di rischi la situazione del paese, con un governo che - a suo avviso - "ha difficoltà a riformare" a causa in particolare della "mancanza di una maggioranza assoluta in Parlamento" e della "frammentazione politica" del paese.

Per tentare di superare di slancio una situazione che rischiava di finire nelle sabbie mobili, Macron ha deciso di prendere l'iniziativa e parlare ai francesi direttamente di problemi e soluzioni della loro vita quotidiana, come ha fatto ieri con il piano incendi nel sud. Secondo Le Monde, "gli strateghi del presidente hanno sempre gli occhi sul termometro dei sondaggi. E da qualche settimana, l'Eliseo si è impadronito di tematiche che portano consenso". (ANSA).