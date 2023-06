2 Giugno: Italia e Perù firmano un'intesa sul sostegno alle Pmi

(ANSA) - LIMA, 03 GIU - Grande successo di pubblico per le celebrazioni della Festa della Repubblica a Lima, dove circa 800 persone hanno gremito i giardini della residenza dell'ambasciata per festeggiare l'Italia e gli storici legami d'amicizia con il Perù.

"Si tratta di una relazione solida e profonda e che si proietta con grande ottimismo verso il futuro, come testimoniato dalla presenza delle più alte autorità dello Stato", si legge in una nota dell'ambasciata. Ad accompagnare l'ambasciatore Giancarlo Maria Curcio c'erano, tra gli altri, il presidente del Congresso della Repubblica, Jose Williams Zapata, la ministra degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi Diaz, e il ministro della Difesa, Jorge Luis Chavez Cresta.

La cerimonia si è svolta sulle note di 'Libiamo ne' lieti calici' di Giuseppe Verdi, eseguite dal tenore Italiano Ivan Magri e dalla soprano italo-argentina Jaquelina Livieri, impegnati a Lima, con l'auspicio dell'ambasciata e dell'Istituto italiano di cultura, nella Turandot di Giacomo Puccini al XIV festival Granda.

In occasione dei festeggiamenti per il 77esimo anniversario della Repubblica italiana c'è stata inoltre la firma ufficiale di un'importante intesa tecnica tra ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale italiano e i ministeri peruviani del Commercio estero e Turismo e della Produzione in merito al sostegno alle pmi nei settori dell'agroalimentare, del tessile e dell'abbigliamento. Si tratta di un strumento di grande rilevanza che sbloccherà nuove risorse e opportunità di collaborazione tecnica a beneficio dei sistemi produttivi di entrambi i Paesi.

Infine, alla presenza del sindaco di Lima, è stata annunciata la prossima sottoscrizione di uno storico accordo di gemellaggio tra fra la capitale peruviana e la città di Genova. (ANSA).