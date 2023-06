Legacoop Romagna, il commissario deve essere Bonaccini

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - "Ora che finalmente il decreto del Governo è uscito, possiamo affrontare i problemi più urgenti, a partire dalla cassa integrazione in deroga per le migliaia di soci e lavoratori delle cooperative che non potranno lavorare perché campi e stabilimenti sono stati devastati". Lo ha detto il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, in seguito all'incontro operativo di ieri pomeriggio a Ravenna tra il mondo di Legacoop, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore al Turismo Andrea Corsini e il sindaco Michele de Pascale.

"Non si può più perdere tempo, occorre essere operativi e temiamo che quando si spegneranno i riflettori dei media il processo di ricostruzione si perderà nelle pastoie della burocrazia. È questo il motivo per cui pensiamo che il commissario per la ricostruzione debba essere il presidente della Regione Bonaccini, che conosce bene il territorio".

