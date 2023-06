Confindustria nautica, il 9 giugno il tavolo con il governo

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - E' stato convocato per il prossimo 9 giugno il tavolo tecnico per le concessioni demaniali che riguardano il settore della nautica da diporto.

Lo annuncia in una nota Confindustria Nautica che con la sua associata Assomarinas e in coordinamento con Assonat-Confcommercio ha costituito un coordinamento in rappresentanza delle strutture della nautica da diporto.

"La Legge "Concorrenza 2021"-si legge nella nota- ha erroneamente incluso anche le strutture della nautica da diporto nell'ambito della normativa dettata per le spiagge, che peraltro già presenta oggettive criticità, elementi di inapplicabilità e - in alcuni casi - persino profili di incompatibilità rispetto alla stessa Direttiva Bolkestein".

"Confindustria Nautica è quotidianamente impegnata a livello nazionale e internazionale nella difesa e nella promozione di tutta la filiera della nautica da diporto" - commenta il presidente Saverio Cecchi - "il Tavolo tecnico sulle concessioni è un passaggio importante e ringrazio per questo il premier Giorgia Meloni. Dobbiamo tenere a mente che, a differenza dei porti mercantili, l'Italia ha scelto di procedere alla realizzazione delle infrastrutture del diporto ricorrendo agli investimenti dei privati ed è evidente che occorre salvaguardare le certezze giuridiche e la redditività che è alla base di questi investimenti". (ANSA).