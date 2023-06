Made in Italy, più sostenibilità negli acquisti della Pa

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Standard di qualità previsti da linee guida specifiche per le fornitura delle pubbliche amministrazioni potranno essere considerati dalle stazioni appaltanti, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lo prevede il disegno di legge sul made in Italy approvato dal consiglio dei ministri, secondo una bozza aggiornata.

Le linee guida saranno volte a stabilire i criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includano gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro. (ANSA).