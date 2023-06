Made in Italy, agenti sotto copertura contro i prodotti falsi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Tra le misure per il contrasto alla contraffazione, il disegno di legge Made in Italy prevede operazioni di agenti sotto copertura nelle indagini sui reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. Da una bozza del testo emerge anche che il ministro delle Imprese e del made in Italy possa segnalare al ministro della Giustizia specifiche aree tematiche, inerenti il contrasto, in sede civile e penale, alla contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori del diritto. (ANSA).