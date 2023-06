Made in Italy, a fondo sovrano 700 milioni in 2023, +300 in 2024

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Fondo nazionale del made in Italy avrà una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023, incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2024, secondo una nuova bozza del disegno di legge made in Italy, approvato ieri dal consiglio dal consiglio dei ministri. Il primo versamento arriverebbe da fondi già a disposizione di Cassa depositi e prestiti, stanziati dal decreto Rilancio del 2020.

Il testo prevede che il Fondo sia "incrementato con risorse provenienti da investitori privati per una percentuale non inferiore al 50% della dotazione iniziale" e sia "autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri Fondi", a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, con l'esclusione di quelle del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy disciplinerà il fondo a partire dai requisiti di accesso e le condizioni, nonché le modalità di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del Fondo e del gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo. (ANSA).