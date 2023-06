Made in Italy, 5 milioni alle imprese per progetti nel metaverso

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il disegno di legge sul made in Italy prevedrebbe 5 milioni di aiuti alle imprese per progetti nel mondo virtuale e immersivo.

Una bozza del ddl, approvato ieri dal consiglio dei ministri, prevede un contributo per investimenti in progetti "per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico ecosistema aziendale". Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo.

Il Mimit, si legge nel testo, "promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo dell'e-commerce relativo a beni e servizi, nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing". (ANSA).