Liceo Made in Italy, Frassinetti 'preparerà classe dirigente'

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "E' stato approvato ieri in Consiglio dei ministri il disegno di legge sul Made in Italy, dove è prevista anche l'istituzione del Liceo del "made in Italy" che verrà attuato, su proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, entro 90 giorni dalla data dell' entrata in vigore della disposizione e che esordirà nell'anno scolastico 2024/2025.

L'istituto colmerà un vuoto in questo campo e interverrà nell'ambito della capacità di tutelare, valorizzare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo. Le materie riguarderanno prevalentemente argomenti di tipo giuridico-economico, di geografia economica, saranno previste anche filosofia, due lingue straniere, inoltre saranno attivati i percorsi di tirocinio con le imprese per rafforzare la connessione col tessuto economico-produttivo di riferimento. La finalità principale in sintesi è quella di formare una nuova classe dirigente che conseguirà le competenze per occuparsi delle eccellenze italiane nel mondo". A dirlo è Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (ANSA).