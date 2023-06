Istat,ad aprile +48mila occupati su mese, +390mila su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'Istat segnala che il tasso di disoccupazione cala al 7,8%, il tasso più basso dopo giugno 2009 fatta eccezione per marzo-aprile 2020 in piena pandemia con il crollo delle persone in cerca di lavoro. Il calo del numero di inattivi - tra i 15 e i 64 anni - è sintesi della diminuzione tra le donne e tra chi ha 50 anni o più e dell'aumento tra gli uomini e i 15-49enni. Il tasso di inattività scende al 33,6% (-0,1 punti). Il tasso di disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni cala al 20,4% con una riduzione di 1,4 punti su marzo e di 4,4 punti percentuali su aprile 2022.

Confrontando il trimestre febbraio 2023-aprile 2023 con quello precedente (novembre 2022-gennaio 2023), si registra un incremento del numero di occupati dello 0,5%, pari a +123mila unità.

Rispetto ad aprile 2022,segnala l'Istat diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-3,5%, pari a -72mila unità) toccando quota 1 milione 986mila persone sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,0%, pari a -383mila).

L'Istat infine segnala un aumento dell'occupazione dipendente permanente e un calo di quella a termine. I dipendenti permanenti sono aumentati di 74mila unità sul mese e di 468mila sull'anno mentre i dipendenti con un contratto a termine sono diminuiti di 30mila unità su marzo e di 149mila sull'anno. Gli indipendenti sono cresciuti di 5mila unità sul mese e di 71mila sull'anno. (ANSA).