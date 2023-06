Indice pmi manifatturiero tedesco ai minimi da tre anni

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - L'indice pmi manifatturiero tedesco Hcob di S&P Global si è attestato a maggio ai minimi da tre anni, con una lettura definitiva di 43,2, migliore di quella flash del 23 maggio di 42,9 ma in calo dal 44,5 di aprile. "Le condizioni di business si sono deteriorate nel settore manifatturiero tedesco in maggio" a causa di "una rapida diminuzione dei nuovi ordini durante il mese, guidata dalla caduta delle vendite destinate all'export". Per effetto del calo della domanda "la produzione industriale si è contratta per la prima volta in quattro mesi", affermano S&P Global e Hcob.

(ANSA).