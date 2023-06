Coop Itaca approva il bilancio, fatturato sopra i 50 milioni

(ANSA) - PORDENONE, 01 GIU - Il bilancio annuale della Cooperativa sociale Itaca si riallinea ai valori dell'era pre-Covid e riprende il trend di crescita salendo a 50,2 milioni di euro, segnando un incremento rispetto all'anno precedente (49,9 milioni nel 2021). Cresce anche l'avanzo di gestione che supera i 919 mila euro, che ha consentito di erogare un ristorno in favore dei soci di 400 mila euro. Stabile l'occupazione, sia quella dei soci - che sono 1239 - sia quella complessiva, 1817, mentre la presenza femminile si assesta all'82,7%.

I risultati raggiunti nel 2022 confermano Itaca come un'impresa sociale solida, e sono stati presentati alle assemblee separate di Treviso, Pordenone, Cervignano e Gemona, e ieri all'assemblea generale dei delegati svoltasi al Centro Balducci di Zugliano, presenti il presidente di Legacoopsociali Fvg, Paolo Felice, e don Paolo Iannaccone, presidente del Balducci.

"Ci siamo mossi nel solco della continuità - ha affermato il presidente di Itaca, Paolo Castagna -, concentrandoci su tutela dell'occupazione, equilibrio gestionale e mantenimento del sistema valoriale, cardini alla base del nostro operato e non negoziabili".

Il presidente di Itaca ha ricordato con gratitudine e affetto l'amico e compagno di viaggio Pierluigi Di Piazza, scomparso un anno fa, insieme al quale "abbiamo percorso 30 anni di vita fianco a fianco, seguendo il denominatore comune dell'accoglienza, partecipazione, vicinanza e fratellanza, comunione e diritti al di là di ogni confine fisico o sociale, etnico o stigmatico, religioso, sessuale, culturale o di qualsiasi altro genere".

Sono 1900 i lavoratori mediamente occupati da Itaca, il 66,5% soci, oltre 29 mila i beneficiari distribuiti in 204 servizi, 160 in Friuli Venezia Giulia e 40 tra Veneto, Lombardia e Alto Adige. (ANSA).