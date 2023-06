Confartigianato, stop affitti brevi colpisce piccoli proprietari

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - "Comprendiamo le ragioni di fondo ma occorre fare un percorso di modifica che coinvolga tutti gli interessi in gioco, anche e soprattutto quelli dei piccoli proprietari, che oggi paradossalmente sarebbero i più colpiti quando invece sono pochi grandi gruppi a detenere la maggioranza degli immobili". Lo afferma in una nota Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo Firenze, a proposito dello stop ai nuovi affitti brevi nel centro storico della città annunciato dal sindaco Dario Nardella.

"Siamo disponibili a collaborare con il Comune per rendere un eventuale nuovo provvedimento efficace e utile per tutti", conclude Floris, che è anche presidente regionale di Confartigianato Turismo per la Toscana. (ANSA).