Cisl Romagna, 'urge riformare le pensioni'

(ANSA) - FORLI, 01 GIU - "In base ai dati forniti dal Mef nelle settimane scorse è possibile analizzare i redditi da pensione e vedere che in Romagna si registra nel 2021 un importo medio annuo di 18.208 euro contro i 19.959 a livello regionale.

Anche per quanto riguarda le province della Romagna, i dati mostrano una situazione disomogenea". Lo spiega una nota di Cisl Romagna.

La provincia di Rimini si posiziona al di sotto della media regionale con un importo medio annuo di 17.186 euro nel 2021, tuttavia questo dato rappresenta una crescita del +2,05% rispetto al 2020. La provincia di Ravenna, invece, registra un importo medio delle pensioni in linea con il dato regionale, pari a 19.302 euro nel 2021, anch'esso in crescita rispetto all'anno precedente (+1,63%). Infine, anche la provincia di Forlì-Cesena si colloca al di sotto della media regionale con un importo medio annuo di 18.135 euro, ma con una crescita del +1,81% rispetto al 2020.

"Considerando gli sviluppi recenti - sostiene il sindacato romagnolo - si ritiene che la riforma delle pensioni per il periodo 2023-2024 rappresenti un'urgenza che non può essere più rimandata". Nell'incontro del 30 maggio, tra i sindacati e Governo, che segue le tre manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl e Uil del 6, 13 e 20 maggio, è stato comunicato che nei prossimi giorni il Governo avvierà un percorso di dialogo attraverso tavoli tematici che affronteranno anche le questioni legate alle pensioni e alla politica dei redditi. (ANSA).