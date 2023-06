=Boeri, decreto Made in Italy? Sembra scritto nel Ventennio

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il decreto Made in Italy "è la cosa più antistorica che possa esistere. In tutto il testo non ho trovato neppure la definizione di cosa sia il made in Italy. In quale perimetro ci muoviamo?" "Capisco che si vogliano tutelare alcune aziende e industrie, rilevanti e magari strategiche, ma sembra una legge scritta nel Ventennio". Lo dice, in un'intervista a La Stampa, Tito Boeri, direttore del Festival Internazionale dell'Economia di Torino.

Parlando della situazione economica aggiunge: "Il Pil non è sufficiente a spiegare la complessità della situazione. È evidente che le persone affrontino un momento di grande difficoltà e che in Italia ci sia un problema di redistribuzione", precisa.

"Il Pil è un numero, ma non spiega la redistribuzione della ricchezza. E in Italia il reddito è un problema reale. Molte persone hanno perso una larga parte del proprio potere d'acquisto. Rispetto ad agosto 2021, i prezzi sono aumentati del 13-14%, mentre i salari sono cresciuti del 3-4%: questo vuol dire che in tanti, soprattutto dipendenti, hanno perso il 10% delle loro capacità di spesa", sottolinea Boeri per il quale "ci sono politiche che rispondono direttamente ai desiderata degli elettori e alle diverse esigenze dei singoli Paesi, da quella distributiva alla tassazione, che probabilmente è giusto siano lasciate ai governi nazionali".

Quindi, riferendosi al provvedimento Made in Italy, ribadisce: "Poi ce ne sono altre che sono totalmente incomprensibili". (ANSA).