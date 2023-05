Urso, 'ministero vetrina made in Italy con Red in Italy'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Questa mostra emblematica sul valore e sui valori del made in Italy, che segna una nuova stagione in cui questo dicastero, che sei mesi fa ha cambiato denominazione in ministero delle imprese e del Made in Italy, diventa anche e nel contempo la vetrina permanente del Made in Italy, dell'eccellenza della produzione italiana, con mostre che si susseguiranno, aperte al pubblico e alle imprese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugurando a Palazzo Piacentini, 'Red in Italy - I colori del rosso nel design italiano', la mostra ideata da Campari Group con il Patrocinio di Fondazione Altagamma.

"Le serie A italiane che sono tutte in questa mostra, la serie A dell'abbigliamento, la serie A dell'arredo, la serie A dell'automotive, e la serie A dell'alimentazione - aggiunge il ministro - in queste filiere produttive l'Italia e' prima nel podio del prodotto globale". (ANSA).