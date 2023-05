Urso, 'ministero vetrina made in Italy con Red in Italy'(2)

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - La Mostra Red In Italy "intesse un ideale fil rouge fra oggetti iconici di aziende socie Altagamma portavoci dello stile di vita italiano e della nostra capacità creativa ed estetica", dichiara Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma. "Da oltre 30 anni Altagamma promuove l'eccellenza italiana: un comparto che vale 144 miliardi e dunque circa il 7,4% del PIL italiano" e questo è "un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale all'insegna dell'intersettorialità, tratto distintivo della nostra Fondazione, e della valorizzazione dei nostri migliori talenti".

"Dopo un primo esordio a Bruxelles, nel 2019, siamo orgogliosi di aver portato Red in Italy in Italia" aggiunge Sascha Cumia, managing director della divisione Europa Meridionale, Medio Oriente e Africa di Campari Group, "questa mostra conferma il ruolo di rilievo di Campari come eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo, tra i simboli più riconoscibili del nostro stile di vita. Ma non solo, sottolinea il ruolo del nostro Gruppo come parte attiva nella promozione della cultura sul territorio italiano e all'estero".

La mostra parte dal rosso iconico di Campari, presente con una bottiglia dell'edizione limitata creata appositamente per la mostra, per raccontare le creazioni di alcuni tra i più celebri designer del XX e XXI secolo che hanno contribuito alla costruzione simbolica dell'immagine dell'Italia all'estero.

Prendono parte all'esposizione anche altri rossi simbolo del Made in Italy: Artemide, Brembo, Driade, Ducati, F.I.L.A.

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Ferrari, FontanaArte, Orsoni Venezia 1888, Gruppo Cimbali, Gufram, Magis, Moleskine, Museo Alessi, Museo Kartell, Opinion Ciatti, Poltrona Frau, Rossignoli, Salvatore Ferragamo, Serralunga, Smeg, Stilnovo brand di Linea Light, Tecno, Trenitalia, Venini e Zanotta, oltre a Panzeri in qualità di sponsor tecnico per l'impianto di illuminazione della mostra.

La mostra rimarrà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 3, 10, 17 e 24 giugno 2023. (ANSA).