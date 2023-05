Urso, 'ddl made in Italy strategico, al via il fondo sovrano'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il ddl sul made in Italy, atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri, è "un provvedimento che considero strategico. Sarà istituto il fondo sovrano italiano con una dotazione iniziale significativa, cui si aggiungeranno le risorse che i fondi vorranno investire. Diventa il canale con cui è possibile dare risorse agli investimenti nelle filiere strategiche del made in Italy". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'iniziativa "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech" organizzato da Federchimica Assobiotec e trasmessa su corriere.it.

Sul tema, il ministro ha indicato l'obiettivo di "un piano nazionale per le biotecnologie", ricordando che intanto "abbiamo insediato il tavolo nazionale di filiera al dicastero insieme al ministro Schillaci sulla farmaceutica e sull'industria biomedicale. E stiamo realizzando un provvedimento legislativo che ritengo di portare all'attenzione del Cdm a settembre che affronterà le tecnologie di frontiera, dove prevediamo anche il riordino di alcuni istituti e fondazioni". (ANSA).