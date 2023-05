Uggè, 'il governo mantiene i patti con l'autotrasporto'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il Governo mantiene i patti con l'autotrasporto". A dirlo è il presidente di Fai-Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, riferendosi all'approvazione da parte della Commissione europea di un regime italiano di 125 milioni di euro a sostegno delle autostrade del mare, valido fino al 31 dicembre 2027. Lo scopo è quello di promuovere il trasporto intermodale al fine di spostare il traffico merci dalla strada, riducendo l'impatto ambientale per una mobilità sostenibile in linea con il Green Deal europeo.

"Così come annunciato dal ministro Salvini nel corso del suo intervento all'assemblea della Fai (Federazione degli Autotrasportatori Italiani) del 27 maggio scorso a Taormina, la Commissione europea ha compiuto un passo importante a favore dell'intermodalità - afferma Uggè - Nel darne notizia, la Commissione per gli Aiuti di Stato ha anche calcolato l'importo del sostegno, che 'sarà calcolato sulla base dei chilometri evitati sulla rete stradale italiana e che potrà produrre uno sconto pari a 0,30 euro per chilometro come indice massimo".

"Tale intervento fa parte delle intese convenute con il Governo e che erano state, fino ad oggi, congelate -ricorda Uggè - Il forte impegno del ministro Salvini va riconosciuto, in quanto interventi interessati miravano a riconoscere il beneficio ad altri soggetti diversi dagli autotrasportatori".

"Ora si aprirà il confronto tecnico con il dicastero dei Trasporti per concordare le modalità di utilizzo, in base all'accordo stipulato e previsto nel protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto", conclude il presidente Fai-Conftrasporto.

