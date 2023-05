Rizzetto, 'presto contraccolpi nella previdenza'

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - "Ci troviamo di fronte a un aumento dei pensionati, e della aspettativa di vita, che ad oggi non è proporzionato con il numero dei lavoratori in attività. A ciò si aggiunge un drammatico inverno demografico e tassi di disoccupazione giovanile importanti. Si corre il rischio di non avere le risorse per le pensioni future". E' lo scenario tratteggiato dal Walter Rizzetto, componente della Commissione Lavoro della Camera, intervenendo a un incontro sul "Passaggio generazionale" organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi.

"Il sistema della previdenza nei prossimi anni - ha previsto - potrebbe subire dei contraccolpi molto forti". Per evitare questi scenari, serve, tra i vari obiettivi, "garantire un passaggio di competenze alle nuove generazioni; stiamo individuando azioni di accompagnamento mirate, sia verso giovani, sia verso i meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro". E secondo il deputato è necessaria anche "una formazione costante, per chi già lavora e per chi è in un periodo di sussidio".

Tra i relatori, Gian Piero Gogliettino, commercialista, dottore di ricerca in Diritto del lavoro, ricordando il pensiero di Einaudi che "aveva messo in evidenza l'importanza del passaggio generazionale", ha dedicato un focus sulle aziende a conduzione familiare, e sull'inserimento delle nuove generazioni "dove molto spesso non si prendono in considerazione gli aspetti giuslavoristici". In altre parole, sono sempre di più i casi in cui "persone appartenenti a famiglie proprietarie di aziende e dipendenti di queste, e che nel passaggio generazionale oltre a restare dipendenti, siedono nel Consiglio di amministrazione, una volta in età di pensione scoprono non solo di non aver diritto alla pensione per via del doppio ruolo ma di non poter nemmeno riavere indietro i contributi versati negli anni".

Che ci sia bisogno di una riflessione urgente sul tema nella società in generale, l'ha evidenziato anche don Ettore Malnati, in rappresentanza della Diocesi di Trieste. (ANSA).