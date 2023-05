Premio della Legacoop alla memoria di Calanchi e Turrini

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Un premio alla memoria di Luciano Calanchi e Adriano Turrini, esponenti di primo piano della cooperazione, recentemente scomparsi. Lo ha istituito Legacoop Bologna in collaborazione con Fondazione Ivano Barberini e Fondazione Unipolis, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e dell'Università di Bologna. I riconoscimenti saranno assegnati alla miglior tesi di laurea magistrale e alla miglior tesi di dottorato a tema cooperazione, discusse a partire dal gennaio 2020 ed entro il 31 luglio prossimo, data ultima per partecipare al premio.

I lavori selezionati riceveranno rispettivamente un contributo di 3mila e 5mila euro. Sarà anche assegnata una borsa di studio, del valore di 15mila euro, a dottorandi impegnati in percorsi di ricerca internazionale comparata a tema cooperazione.

"Dare futuro alla cooperazione è molto importante, in particolare nell'epoca in cui viviamo e nel nostro Paese", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha ricordato la sua esperienza di lavoro nel mondo cooperativo, "seppur breve rispetto a quella di amministratore", durante la quale ha avuto modo di conoscere "sia Luciano Calanchi sia Adriano Turrini che - ha detto - rappresentano due figure molto importanti per il nostro territorio, per l'Emilia-Romagna e il nostro Paese.

Quando si parla di Emilia-Romagna, anche in occasione dell'alluvione, si pensa ad una sorta di autonomia culturale" che è emersa anche nel corso della recente visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Romagna. "È una autonomia che ci dobbiamo tenere stretta - ha aggiunto Lepore - e che cammina con orgoglio sulle gambe delle persone che dal dopoguerra in avanti hanno fatto la differenza". Anche oggi "abbiamo bisogno che la cooperazione cresca", conclude Lepore.

Per Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, si è scelto di ricordare Luciano Calanchi e Adriano Turrini "rivolgendosi al mondo dello studio e della ricerca, in particolare ai giovani.

Sia Calanchi sia Turrini, pur appartenendo a due diverse generazioni, sono stati grandi allenatori di generazioni intere di giovani cooperatori" a cui hanno insegnato proprio a lavorare e vivere la cooperazione "mettendo in moto processi nuovi". I lavori scelti verranno premiati nel mese di settembre 2023.

