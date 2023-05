Mimit, nel ddl Made in Italy, fondo sovrano da un miliardo (2)

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l'obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele", continua la nota sottolieando che "sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

Nasce il fondo sovrano italiano, denominato Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con una dotazione iniziale di 1 miliardo e l'obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell'approvvigionamento delle materie prime critiche.

Sono introdotte nuove misure settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. 10 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.

Sono inoltre previste azioni: per l'istruzione e la formazione, con il liceo del Made in Italy e un programma di trasferimento delle competenze generazionali attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione; per la promozione con l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy; per la tutela del made in Italy con la creazione di un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci e l'utilizzo della Blockchain per la certificazione delle filiere; e per la lotta alla contraffazione modifiche del sistema del sanzionatorio.

Viene infine e istituita per il giorno 15 aprile la "Giornata nazionale del made in Italy" al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana. (ANSA).