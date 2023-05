Mimit, 'esposizione nazionale permanente del made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Con il disegno di legge sul made in Italy viene "istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del Made in Italy e dell'ingegno italiano".

Lo comunica il ministero delle Imprese e del made in Italy.

Viene inoltre attivata la registrazione dei luoghi della cultura e dei titoli di proprietà industriale e rafforzata la tutela dei Domini internet registrati con azioni più efficaci per la loro salvaguardia. (ANSA).