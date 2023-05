Made in Italy: Urso, è una svolta per le nostre filiere

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "L'approvazione del ddl Made in Italy segna una svolta per le filiere produttive del nostro Paese.

Grazie a questo provvedimento le imprese potranno contare su nuove risorse, tutele e competenze. Un quadro organico per valorizzare e promuovere le nostre produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su Twitter. (ANSA).