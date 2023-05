Made in Italy, albo delle imprese culturali, salvaguardia opere

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, un piano strategico triennale per queste ultime e misure per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere sono tra le norme, in via di definizione, previste dalla nuova bozza del ddl Made in Italy. La legge prevede che le opere conservate presso i musei, le biblioteche, le cineteche statali e gli archivi siano "sempre fruibili anche nella loro versione originale al fine di evitare che operazioni di riadattamento e sostituzione con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi possano comprometterne l'autenticità storica e creativa". (ANSA).