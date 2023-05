Istat:Calandrini,dal fatturato dei servizi segno salute economia

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Ormai i dati indicano, in modo incontrovertibile, che l'economia italiana gode di ottima salute e che la strada intrapresa dal governo Meloni è quella giusta.

Nel primo trimestre dell'anno, secondo l'Istat, il fatturato nel settore servizi è cresciuto del 2,2% trainato dal comparto della ricezione turistica e della ristorazione. Il made in Italy piace e convince e non solo nella nostra nazione ma anche all'estero.

Maggiore fatturato significa più posti di lavoro, meno disoccupazione e più fiducia verso il futuro. Salvaguardare il made in Italy e investire su di esso diventa sempre più un'azione strategica, anche dal punto di vista economico". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (ANSA).