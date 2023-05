Intesa Comune Bari e Inps per tutelare donne vittime di violenza

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Agevolare l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'Inps alle donne vittime di violenza, predisponendo gli strumenti per una programmazione e gestione integrata volta a formalizzare il nodo di rete con i centri antiviolenza: è l'obiettivo del protocollo di intesa firmato questa mattina dalla direzione regionale Inps Puglia e il Comune di Bari. Presenti, fra gli altri, l'assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, il direttore regionale Inps Vincenzo Tedesco e il direttore provinciale Inps Giulio Cristiano.

A seguito del primo protocollo d'intesa siglato dai due enti nel 2021, con l'obiettivo di rendere più accessibili le prestazioni sociali erogate dall'Inps nei confronti dei cittadini più fragili, è emerso che la mancanza di autonomia lavorativa ed economica risulta particolarmente insidiosa per le donne in condizioni di vulnerabilità sociale che, in assenza di risorse proprie, sono maggiormente esposte a forme di costrizione e di abuso. Di qui l'intesa firmata oggi che dedica alle donne vittime di violenza un canale di contatto, riservato e protetto, con i funzionari Inps del territorio e offre loro una serie di informazioni utili sulle tutele accordate dal legislatore, quali per esempio il reddito di libertà, i congedi e le indennità, gli sgravi contributivi o la possibilità di accoglienza nei convitti dell'Istituto degli orfani e i figli di vittime di violenza. (ANSA).