Gb: Confindustria a rischio bancarotta dopo scandali sessuali

(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Un radicale "ristrutturazione" o il rischio di dover andare incontro di qui a qualche mese alla bancarotta. E' questa, secondo anticipazioni dei media, la prospettiva che incombe sulla Cbi, la potente Confindustria britannica, finita negli ultimi mesi nella bufera sia per le polemiche sulla gestione interna sia - soprattutto - per lo scandalo sollevato dalle denunce diverse dipendente su casi di discriminazioni, molestie sessuali e persino di qualche stupro o tentativo di stupro imputati a colleghi e dirigenti uomini.

La vicenda ha portato di recente al siluramento di Tony Danker, già influente direttore generale dell'organizzazione (storicamente il sodalizio più rappresentativo del mondo del business del Regno Unito), e alla sua sostituzione con una manager donna, Rain Newton-Smith, la quale ha chiesto scusa per le ombre ereditate, ha assicurato che la Cbi ha imparato "la lezione" e ha promesso un rinnovamento ampio.

Ma non è riuscita per ora a fermare l'emorragia di soci: segnata dall'uscita dell'associazione o dell'autosospensione di varie grandi imprese, imbarazzate per ragioni etiche e d'immagine. Di qui la necessità di riorganizzare e ridimensionare la struttura, come si evince da un rapporto commissionato a una società di consulenza e trapelato in parte oggi sul Guardian, lo stesso giornale che aveva sollevato il velo sulla faccenda dei presunti abusi sessuali. Nel rapporto si evoca la necessità di "una ristrutturazione appropriata", come ha confermato una portavoce della Confederazione. Ma si evoca pure, in caso di fallimento, l'alternativa estrema dell'insolvenza.

Intanto anche Brian McBride, presidente della Cbi, cui spetta un ruolo di rappresentanza dei soci, ha preannunciato l'intenzione di dimettersi anticipatamente per cedere l'incarico nel 2024 a una figura nuova e non coinvolta nel passato. (ANSA).