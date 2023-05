Francia: torna scontro sulle pensioni, battaglia per abrogazione

(ANSA) - PARIGI, 31 MAG - Si torna allo scontro sulle pensioni in Francia, stavolta in Parlamento, dove il piano delle opposizioni per far passare una proposta di legge che vorrebbe abrogare la riforma delle pensioni è inciampato sulla bocciatura, in Commissione, dell'articolo più importante, quello che riguarda il ritorno a 62 anni dell'età pensionabile.

A meno di due mesi dalla sua promulgazione, la contestatissima riforma che porta da 62 a 64 anni l'età per lasciare il lavoro rischia di essere abrogata da una proposta di legge del piccolo partito centrista Liot. Oggi, una commissione parlamentare, chiamata a convalidare l'iniziativa di legge prima del voto in Assemblea dell'8 giugno, ha dato il suo ok stralciando però, per pochi voti, l'articolo più importante del testo, quello che riporta la pensione a 62 anni. L'opposizione ha contrattaccato presentando oltre mille emendamenti, nella speranza di impedire che il dibattito arrivi a termine consentendo una discussione della proposta l'8 giugno da parte dei deputati. La coalizione di sinistra Nupes ha poi abbandonato la commissione denunciando "imbrogli" dopo che la presidente, Fadiba Khattabi (Renaissance, partito della maggioranza macroniana), ha escluso la presentazione degli oltre mille emendamenti.

Secondo il governo, l'ipotetica abrogazione della riforma costerebbe alle casse dello Stato oltre 15 miliardi di euro e per questo sarebbe anticostituzionale, poiché la legge fondamentale dello Stato prevede che una proposta di legge non debba comportare un carico per le finanze pubbliche. La Nupes (Comunisti, socialisti, France Insoumise e Verdi) ha promesso di utilizzare "tutti i mezzi possibili" per rispondere alla mossa della maggioranza. Quanto all'estrema destra di Marine Le Pen, che si era unita alla sinistra nella proposta di abrogazione, ha annunciato di voler continuare a sostenere il testo "di fronte all'offensiva" dei macroniani. I centristi del Liot hanno scritto al presidente Emmanuel Macron per chiedere di "lasciare che i deputati votino, rispettando la democrazia". (ANSA).