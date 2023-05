Confindustria: Folgiero in Consiglio Generale grandi imprese

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - L'Assemblea dei delegati di Confindustria ha rinnovato il Consiglio Generale per il biennio 2023-2025. Tra i 15 rappresentanti le grandi imprese è stato eletto Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato del Gruppo Fincantieri.

A tal proposito, in una nota il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha rivolto le proprie congratulazioni e augurato buon lavoro.

Nel Consiglio Generale appena rinnovato, che sarà chiamato a individuare il prossimo presidente di Confindustria, siedono inoltre, come componenti di diritto, lo stesso Michelangelo Agrusti, Pierluigi Zamò, presidente Confindustria FVG, Michele Da Col, presidente Piccola Industria Confindustria FVG, Sergio Razeto, past President Confindustria Alto Adriatico e Gianfranco Bisaro, presidente Metalmeccanica Confindustria Alto Adriatico. (ANSA).