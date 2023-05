Confesercenti, sugli affitti brevi Santanchè ci ha ascoltati

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Ringraziamo il ministro del Turismo Daniela Santanchè per la puntualità e la costanza con cui ha mantenuto il suo impegno di presentare un testo per le locazioni turistiche prima dell'estate". Così Claudio Cuomo, presidente di Aigo Confesercenti che aggiunge: "Molte delle nostre proposte sono state recepite, dal codice unico nazionale, ai controlli sulle ota e portali e alla regolamentazione dei property manager". "A breve - conclude Cuomo - saremo in grado di inviare un documento tecnico per supportare il lavoro del ministero che conterrà le ulteriori proposte del settore per superare il limite delle due notti e garantire il rispetto della legalità e la lotta all'abusivismo". (ANSA).