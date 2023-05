Confesercenti chiede a Leo misure straordinarie su alluvione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Misure straordinarie per le imprese colpite dall'alluvione e una fiscalità di vantaggio per i negozi di prossimità. Sono queste le richieste portate al viceministro all'Economia Maurizio Leo da una delegazione di Confesercenti, guidata dal segretario generale dell'associazione di imprese Mauro Bussoni e dal responsabile delle politiche fiscali Marino Gabellini.

Le misure straordinarie, si legge nel comunicato dell'associazione, servono per sostenere la ripresa ed il ritorno alla normalità delle attività economiche della regione.

La proposta di istituire una fiscalità di vantaggio per i negozi di vicinato è prevista per quelli con fatturato inferiore ai 400mila euro l'anno, ed è "un provvedimento che l'associazione ritiene essenziale per contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale che sta interessando sempre più grandi e piccoli centri urbani italiani, con un grave impatto non solo sul settore ma anche sull'offerta di servizi ai cittadini" C'è stato un confronto anche sull'applicazione della flat tax incrementale. Leo ha promesso il suo impegno su tutti i temi proposti. (ANSA).