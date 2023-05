Coldiretti, norme importanti per frenare il falso Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Sono importanti le misure di contrasto al falso made in Italy agroalimentare che nel mondo vale 120 miliardi, il doppio delle esportazioni di cibo e bevande tricolori". Lo afferma Coldiretti nel commentare il Ddl sul Made in Italy portato al Consiglio dei Ministri, che prevede anche misure per sostenere l'imprenditorialità femminile in agricoltura, tutelare la biodiversità, promuovere i distretti di prodotti tipici e realizzare il Liceo del Made in Italy.

"Con il settore agroalimentare che rappresenta la perfetta sintesi di economia, lavoro, salute, cultura, storia e ambiente, è giusto - sottolinea in una nota l'organizzazione agricola - sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del Made in Italy anche sul fronte scolastico con corsi di studio mirati".

Dietro ogni prodotto alimentare 100% italiano, continua la Coldiretti, "c'è un territorio, una storia, una tradizione culturale, una abilità che bisogna sapere raccontare e difendere". Importante, conclude, è l'istituzione di un nuovo sistema di certificazione per i ristoranti italiani all'estero per promuovere l'utilizzo di ingredienti della tradizione italiana e a denominazione di origine, attraverso un fondo per il supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese dalle imprese a tutela dell'identità nazionale dei prodotti.

(ANSA).