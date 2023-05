A Matera firmata l'intesa per il progetto ''Inps per tutti''

(ANSA) - MATERA, 31 MAG - Con l'obiettivo di contrastare povertà e disagio sociale, Comune di Matera, Inps e Caritas diocesana hanno sottoscritto oggi, nella Città dei Sassi, il protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto ''Inps per tutti''.

L'accordo è stato siglato dalla direttrice regionale dell'Inps di Basilicata, Benedetta Dito, con il direttore provinciale Nicola Pesce, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e il direttore della Caritas diocesana don Antonio Polidoro, alla presenza dell'assessora comunale alle Politiche sociali, Maria Pistone Il progetto "Inps per tutti", già attivo sul territorio nazionale - è scritto in una diffusa dal Comune - prevede l"'attivazione di iniziative locali per rendere più accessibili, le prestazioni sociali attualmente previste ed erogate dall'Inps, nei confronti di quella fascia di popolazione che, a causa delle condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo, non si relaziona facilmente con le istituzioni''.

La sperimentazione iniziale durerà un anno e si potrà articolare anche in incontri diretti con famiglie e persone disagiate per risolvere dubbi, chiarire aspetti di ordine generale, procedure, requisiti, pratiche avviate dagli utenti supportati dai servizi comunali. Per le persone fragili e con vulnerabilità importante o per casi complessi, sarà possibile organizzare anche due incontri settimanali alla presenza di delegati del Comune e della Caritas. L'andamento del progetto "sarà verificato con un monitoraggio semestrale, per valutare i risultati e risolvere eventuali criticità rispetto alle risposte ai bisogni rilevati". (ANSA).