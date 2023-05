++ Mimit, nel ddl Made in Italy, fondo sovrano da un miliardo ++

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge "Made in Italy" e nasce un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo per promuovere le filiere strategiche. Lo annuncia una nota del ministero per le Imprese e il made in Italy spiegando che il provvedimento "reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia del Paese". (ANSA).