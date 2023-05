Cultura italiana e made in Italy protagonisti a Vilnius

(ANSA) - VILNIUS, 30 MAG - La cultura italiana e il made in Italy saranno i protagonisti di Kermesse Italia, una manifestazione organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Vilnius per il prossimo 3 giugno presso la prestigiosa sede storica del comune di Vilnius (Rotušė).

Nel corso della giornata, i visitatori potranno far conoscenza con la musica italiana, partecipare a dibattiti sulle relazioni bilaterali, la cucina, la musica, il cinema e la letteratura italiani, visitare quattro esposizioni dedicate all'osservazione della terra, al design, all'opera lirica "I Lituani", e ai documenti storico-diplomatici sui rapporti tra Lituania e Italia.

Saranno, inoltre, presenti stand dedicati all'editoria, all'enogastronomia, alla lingua italiana, alle Forze armate italiane di stanza in Lituania nell'ambito della missione Nato e all'Istituto per il Commercio Estero.

Per tutta la giornata, nella piazza antistante l'edificio saranno esposti alcuni dei simboli del made in Italy: auto (Ferrari, Lamborghini e Maserati), scooter e motociclette (Ducati, Piaggio) e alcuni stand di street-food (pizze napoletane artigianali, arancini siciliani).

"Praticamente in ogni settore economico, culturale e tecnologico", ha affermato l'Ambasciatore d'Italia a Vilnius, Diego Ungaro, "si scoprono legami molto profondi e radicati tra Italia e Lituania, che infatti si esprimono in un crescente volume e valore di commercio bilaterale, forniture di macchinari industriali e tecnologie, nuovi investimenti industriali, un'attenzione senza eguali alle nuove tecnologie, la ricerca scientifica avanzata e la collaborazione tra Università".

