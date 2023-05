+Abi,competenze alle regioni sulle banche è vulnus allo Stato +

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'Abi chiede al governo di "intervenire per correggere", "l'eventuale attuazione della autonomia differenziata a livello regionale in materia bancaria", che sarebbe "un vulnus alle prerogative e alle competenze dello Stato nella disciplina dell'attività creditizia". Lo si legge nel documento approvato dal consiglio dell'associazione e che sarà presentato oggi a Palazzo Chigi.

Nel documento l'Abi premette di non "schierarsi in momenti politici ed elettorali, in nome dell'indipendenza delle banche dalla politica" ma che le competenze sono nazionali o comunitarie. (ANSA).