A Matera rinnovato il protocollo d'intesa Abi-prefettura

(ANSA) - MATERA, 30 MAG - Il prefetto di Matera, Sante Copponi, e il responsabile nazionale per la sicurezza dell'Associazione bancaria italiana, Marco Iaconis, hanno rinnovato oggi un protocollo per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela.

L'intesa, di durata biennale, prevede misure per evitare il possibile verificarsi di rapine, furti e truffe ai danni dei cittadini. Le parti hanno concordato di rafforzare la collaborazione su questi temi con i diversi soggetti del territorio, a cominciare dalle forze dell'ordine, che ha dato risultati positivi nel recente passato con un contenuto verificarsi dei reati. Buone pratiche, esperienze e le più moderne tecnologie saranno impiegate per raggiungere gli obiettivi. Il prefetto ha ricordato quanto è stato messo in campo con i protocolli sicurezza per incrementare i servizi di videosorveglianza nei Comuni. (ANSA).