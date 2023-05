Corteo lavoratori ex Ilva Cornigliano contro cig e blocco ferie

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Sindacati e lavoratori dell'Ilva ancora in piazza a causa dell'aumento della cassa integrazione, del blocco delle ferie e della scarsità degli investimenti sullo stabilimento di Cornigliano, tutte cose che secondo i sindacati "non sono coerenti con la promessa di risalita produttiva e con il riavvio dell'altoforno 2 di Taranto".

Alle 8 di stamattina i lavoratori si sono riuniti davanti allo stabilimento per una breve assemblea e poi in corteo si sono avviati lungo la via principale mentre le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro urgente al ministro per le imprese Adolfo Urso. Il corteo è terminato poco prima delle 10. (ANSA).