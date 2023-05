Sicurezza lavoro, siglato protocollo tra Comune e Inail

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Il Comune di Palermo e il comitato consultivo Provinciale dell'Inail a Palermo hanno siglato un protocollo d'intesa per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro a Palermo. Alla cerimonia di firma, che si è tenuta nella Sala gialla di Palazzo delle Aquile, insieme al sindaco Roberto Lagalla, per il Comune erano presenti gli assessori alle Politiche del Lavoro, Giuliano Forzinetti e all'Istruzione Aristide Tamajo, e i consiglieri comunali Viviana Raja e Domenico Bonanno. Per il Co.co.pro.

Inail Palermo ha firmato il presidente Gaspare Caldarella.

Secondo quanto previsto dal protocollo, il comitato "si impegna a fornire al Comune, su sua richiesta, attività consultive formulando pareri e svolgendo indagini conoscitive, attività di studio, di ricerca e di monitoraggio nell'ambito del territorio, per i casi di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad analizzare l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nel suddetto ambito territoriale, con particolare riguardo alle principali cause di infortunio, ai fattori di rischio e alle eventuali cautele adottabili per evitare il verificarsi dell'evento dannoso".

Mentre, il Comune si adopererà "a sostenere ed eventualmente a fare proprie le proposte, le richieste, le segnalazioni, le iniziative ricevute dal Comitato su specifici problemi e argomenti inerenti alla prevenzione e sicurezza sul lavoro".

"Alla luce del numero di infortuni sul lavoro registrati ogni giorno, un fenomeno che ci riguarda direttamente - ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla - l'obiettivo è quello di sviluppare sinergicamente azioni di promozione e divulgazione della cultura della sicurezza, sia sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, che sotto il profilo dell'adozione negli ambienti di lavoro di idonee misure di prevenzione, anche contro il rischio di contagio pandemico". (ANSA).