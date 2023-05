Upb, obiettivi ddl fisco condivisibili,ma trascura criticità

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il ddl delega per la riforma fiscale "annuncia obiettivi prioritari ampiamente condivisibili". Lo evidenzia la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari nella memoria al Parlamento sulla delega fiscale.

La delega, tuttavia, "non chiarisce se il punto di arrivo del processo di riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche si dovrà configurare come un sistema duale, dove i redditi non assoggettati all'imposta progressiva ad aliquota unica vengono tassati con un'aliquota proporzionale uniforme, oppure se continuerà a coesistere, accanto all'imposta progressiva, una pluralità di prelievi proporzionali con aliquote differenziate. Per le società non si indica quale sarà il coordinamento fra le aliquote Ires e il prelievo sui dividendi", si osserva.

"Nonostante l'ampiezza degli interventi proposti", inoltre, "la delega trascura alcune criticità del nostro sistema tributario. In particolare, non interviene sulla tassazione degli immobili, sia di tipo reddituale che patrimoniale, basata su rendite catastali obsolete e poco aderenti alle caratteristiche effettive degli immobili e al loro valore di mercato".

L'Upb osserva anche come il disegno di legge delega prospetti "interventi di riduzione del prelievo e solo nel caso dell'abolizione dell'Irap" fornisca indicazioni su come recuperare le risorse che verrebbero meno. "Per il resto fa riferimento ai risultati dell'attività di contrasto dell'evasione e della razionalizzazione e riduzione delle spese fiscali oltre che a nuove risorse da individuare nel tempo".

