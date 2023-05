Notai, 'è professione multiforme, ma l'etica è fondamentale'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "Quella notarile non è una professione statica", bensì è "affascinante e multiforme": è il messaggio che, al Festival dell'economia di Trento, lancia il presidente dei circa 5.200 notai italiani Giulio Biino.

Però, incalza, "non esiste una professione senza deontologia", e ciò, esercitando l'attività lavorativa, va portato avanti coniugando "l'etica personale con quella formata dentro la professione",continua.

"Superare il concorso non deve essere un punto d'arrivo, ma di partenza", perciò occorre puntare a costruire "una carriera professionale, giorno dopo giorno, sin dal praticantato, che deve essere retribuito", chiosa Biino. (ANSA).