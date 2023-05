Meloni,la prossima settimana in Cdm misure per il made in Italy

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "La settimana prossima portiamo in Consiglio dei ministri un provvedimento per il made in Italy" per la tutela "dei nostri prodotti di eccellenza che sono sotto attacco perché sono migliori di quelli degli altri". Lo afferma la premier Giorgia Meloni partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania, insieme agli altri leader del centrodestra. (ANSA).